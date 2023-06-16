Битва за безпеку: Україна відбиває ракетну атаку РФ серед візиту важливих державних діячів

Єрмак повідомив про нову атаку Збройних Сил Російської Федерації по Києву. Ця атака відбулася під час приїзду африканських лідерів до України, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Андрія Єрмака.

“Це можна охарактеризувати так само, як і зазвичай. Звичайна терористична атака агресора. Але її було відбито. Повітряні сили України ліквідували 6 російських ракет “Калібр”, а також 6 “Кинджалів”, також під їх ліквідацію потрапили безпілотні літальні апарати ЗС РФ”, – повідомив чиновник.

Єрмак заявляє, що атака відбулася рівно в момент прибуття африканських високопосадовців до української столиці. “Путін хоче показати свою безпринципність. Те, що він готовий йти на ризик для безпеки лідерів інших країн. Чужа безпека йому не має значення. Він почувається безкарним”, – написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше атаку зазнавав і Краматорськ.