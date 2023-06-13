Вбивці Каховської ГЕС розкрито: Відомо, якій роті ЗС РФ вони належать

Центр національного спротиву змогли отримати інформацію про осіб, які брали участь у підриві Каховської гідроелектростанції. Встановлено яка саме рота Збройних Сил Російської Федерації є відповідальною за подію, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Центру національного спротиву.

“Підпілля давно почало збирати інформацію щодо Каховської гідроелектростанції. Особливо цікавили особистості тих, хто до цього причетний», – заявили в ЦНС.

Центр національного опору впевнений, що за підривом Каховської гідроелектростанції стоять військовослужбовці 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади РФ.

Партизани зараз встановлюють конкретні особи учасників підриву греблі. Ця подія викликала величезний інтерес через свої руйнівні наслідки для України.

ЦНС також нагадує про небезпеку особистих даних.