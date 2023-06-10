Найбільший відбір: Юні футболісти виборюють місце в українській академії “Рух”

У межах академії спортивного типу “Рух” стартував новий набір. Ведеться пошук юних футболістів для України. Першими дітьми, які подали свої кандидатури та проходили випробування, стали діти 2013-2014 року народження, повідомляє “Преса України” з посиланням на Григорія Козловського.

За словами Григорія Козловського, відбір до академії проходить серед близько 100 поданих заявок від дітей 2014 року народження та 200 від дітей 2013 року народження. Стверджується, що не всі, хто подав анкету, змогли з’явитися на відбір. Це спричинило участь у змаганнях 70 та 140 осіб від кожної групи.

Директор академії запевняє, що кожен кандидат отримав максимальну увагу.

Серед відбірних нормативів були: біг на дистанцію 15 та 30 метрів, технічні навички, ігри 1 на 1, 4 на 4.

У вже активних футбольних командах також відбуваються поповнення.