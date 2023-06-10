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Вівторок, 13 Червня

Маніпуляції та фейки: Росія будує казкове ‘контрнаступ’ України

Російські ЗМІ форсовано поширюють неправдиву інформацію.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Російські засоби масової інформації форсовано поширюють неправдиву інформацію. Вона стосується “контрнаступу” Збройних Сил України. Ця пропаганда використовується для “підтримки” військових армії Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Засоби масової інформації Російської Федерації активно поширюють хибну інформацію. Для цього є кілька основних причин: деморалізація цивільного населення, а також Збройних Сил України, а також спроба надати російським військовим підтримку.

“Ілюстрації, а також демонстрації, що виставляються, “знищення авіацією, артилерійською зброєю, протитанковими солдатами”, та інше, очевидно, має функції лише деморалізації України, і моралізації Російської Федерації.”, – пише СтратКом.

Російські ЗМІ раніше розповсюджували неправдиву інформацію про загиблих та поранених у Києві.

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