Дрони, які змінюють гру: Українські військові здобувають підтримку ‘Української команди’ на фронті

Збройні сили України отримали нову підтримку. “Українська команда” привезла українським військовим дрони для виконання роботи на фронті, повідомляє “Преса України“.

“Українська команда знову побувала на передовій. Вони привезли нашим хлопцям безпілотні літальні апарати, призначені для розвідників модель Mavic. А так само вони привезли дрони-камікадзе. Крім БПЛА, вони привезли тепловізори, системи супутникового інтернету Starlink. На передовій ці речі мають першокласне значення.” – повідомляє керівник “Української команди”.

Підтримку цієї волонтерської організації отримали відразу кілька українських військових підрозділів.

Українські військові також отримали подяку за мужність на полі бою та відданість своїй справі.

Волонетри також надавали підтримку Херсону у продовольчій сфері.