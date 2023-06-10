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Вівторок, 13 Червня

Британія простягає руку допомоги: 160 мільйонів євро для українських біженців

Українські біженці отримають допомогу у розмірі понад 160 мільйонів євро.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Українські біженці отримають допомогу. Британія виділяє на допомогу біженцям понад 160 мільйонів євро, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт уряду Британії.

Фінансування, спрямоване на допомогу біженців, буде розподілятися. Головна змінна для розподілу – кількість українців у кожній області Великобританії. 119 мільйонів євро отримає Англія, 32 мільйони Шотландія, 8,5 Уельсу, 2 мільйони Північна Ірландія.
Уряд Великобританії виділив у загальній сумі 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно 164 мільйонам євро.

Українські сім’ї можуть отримати допомогу у приватних секторах оренди, допомоги щодо працевлаштування, продовження спонсорської допомоги.

Британські органи влади чітко розуміють яка саме допомога потрібна у місцевих громадах.

Також українські біженці здатні отримати допомогу при народженні дитини.

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