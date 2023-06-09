Гарантована підтримка: Президент США обіцяє довгострокове фінансування України

Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що фінансування на підтримку української держави продовжиться, незважаючи на дискусії, що відбуваються в лавах Конгресу. Він заявив це під час брифінгу, проведеного на території Білого дому із британським прем’єром, Ріші Сунаком, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер.

Американський лідер наголосив на своїй вірі у продовження підтримки України настільки, скільки знадобиться. Зазначається, що, всупереч деяким думкам у Конгресі щодо доцільності продовження підтримки України та її тривалості, Америка продовжить допомогу.

У зв’язку з нещодавньою загрозою дефолту США, Палата представників та Сенат ухвалили закон, який стабілізував фінансове становище Америки.

Таким чином, президент США підтвердив, що фінансування для підтримки України не закінчиться, незважаючи на дискусії в лавах Конгресу, і висловив упевненість у продовженні цієї підтримки.

Нідерланди також надають підтримку Україні.