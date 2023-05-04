Бійці української армії отримали нову військову техніку від Петра Порошенка

Колишній президент України Порошенко привіз військову техніку до нової установи. Українські військові, які працюють у новому корпусі призначеному для військ сухопутного призначення ЗСУ, отримали вантажівки, шини, а також пересувні автомайстерні, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Петра Порошенка.

“Наш ворог не спокійний. Дуже нервує. Він використовує свої ж безпілотники для створення видимості боротьби проти нас. Створює ілюзію героїчного протистояння. Я говорю про те, що Збройні Сили України при атаці не залишать від ворога нічого. Ми не влаштовуватимемо уявлення як те, яке вийшло у Кремлі.”, — заявив п’ятий президент України.

Підтверджуючи свої слова, Порошенко видав Збройним Силам України нову техніку, яка допоможе у битві проти Збройних Сил України.

Також Порошенко висловився про необхідність надання Україні реактивних винищувачів.