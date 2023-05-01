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Понеділок, 1 Травня

Українські сили демонструють силу: знищено російський танк моделі Т-90М

ЗСУ виявили танк російського виробництва моделі Т-90М.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні сили України виявили танк російського виробництва моделі Т-90М. Російська техніка підлягала ліквідації, що було зафіксовано на відео, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Сергія Братчука.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації опублікував у телеграмах матеріали знищення російської важкої техніки.

Українські військові працювали на східному напрямку конфлікту і завдали точної атаки по важкій техніці. Знищений танк є модифікацією старого танка Т-90. Танків моделі Т-90М за повномасштабного вторгнення в Україну використали близько 20 одиниць.

Така кількість одиниць військової техніки може означати її цінність у лавах Збройних Сил Російської Федерації. Тому втрата Т-90М може стати серйозною втратою у моральному плані для ЗС РФ.

Раніше ЗСУ завдали 12 успішних атак з ЗС РФ.

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