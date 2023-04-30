Папа Римський оголошує про миротворчу місію між Україною та Росією

Папа Римський зробив заяву. Він стверджує, що Ватикан бере участь у місії миротворчої спрямованості. Її мета – встановлення миру між українською та російською державами, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Gardian.

“Я готовий зробити все, що потрібно. Наразі відбувається миротворча місія. Проте, її оприлюднення поки що не було. Я впевнений що шлях до світу лежить через відкриття каналів, але ніяк не через закриття.” – Заявив Папа Римський.

Також Франциск уточнив, що він говорив про взаємини української держави з угорським прем’єром Орбаном.

“Ми обговорювали багато речей. І дійшли одного ясного висновку. Усі зацікавлені в тому, щоб шлях до миру був знайдений.” – наголосив Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, голова Єврокомісії зробив крок до миру.