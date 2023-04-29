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Субота, 29 Квітня

Президент України обіцяє жорстку відповідь на агресію: нові санкції вже на підході

Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Президент України Володимир Зеленський зробив анонс. Він стосується нових санкційних обмежень проти країни-агресора. Незабаром рішення опублікують, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук лідера країни.

Президент української держави заявив, що Україна готує нові обмеження проти агресора.

“Наступний тиждень буде вкрай важливим. Як для нас, так і для всіх українців. Адже вона стане однією з важливих точок у боротьбі за притягнення до відповідальності агресора та всіх, хто підтримує його дії.”, — повідомив лідер української держави.

Також лідер України заявив, що простого ослаблення країни-агресора буде недостатньо. Він стверджує, що необхідна повна відповідь за всі скоєні злочини. Тому Україна продовжує вносити частину своїх ресурсів до створення трибуналу.

До трибуналу закликав також колишній президент України.

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