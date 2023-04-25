Як Європейський Союз допомагає Молдові зміцнити оборонну спроможність

Європейський Союз надав новий пакет фінансової підтримки Молдові. Підтримка у розмірі 40 мільйонів євро Молдова отримала розвиток своєї оборонної спроможності, повідомляє “Преса України”.

“Європейський Союз постійно надає нашій країні підтримку. За що я висловлюю величезну подяку. Підкреслю, наша рішучість не “падатиме”, і продовжимо роботу з тими самими темпами. Ми наведемо Молдову до Європейського Союзу”, – заявив Микола Попеску.

Європейський фонд світу виділить на розвиток оборонної спроможності Молдови 40 мільйонів євро. Також буде спрямована громадянська місія зі зміцнення молдавської кібернетичної безпеки, а також можливості протистояння дезінформації.

Необхідність зміцнення Молдови стоїть однією з обговорюваних тем з початку вторгнення РФ в Україну.

ЄС також допоміг Україні грошима РФ.