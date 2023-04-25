Актуально
Підписатися
Середа, 26 Квітня

Як Європейський Союз допомагає Молдові зміцнити оборонну спроможність

ЄС надав новий пакет фінансової підтримки Молдові.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Європейський Союз надав новий пакет фінансової підтримки Молдові. Підтримка у розмірі 40 мільйонів євро Молдова отримала розвиток своєї оборонної спроможності, повідомляє “Преса України”.

“Європейський Союз постійно надає нашій країні підтримку. За що я висловлюю величезну подяку. Підкреслю, наша рішучість не “падатиме”, і продовжимо роботу з тими самими темпами. Ми наведемо Молдову до Європейського Союзу”, – заявив Микола Попеску.

Європейський фонд світу виділить на розвиток оборонної спроможності Молдови 40 мільйонів євро. Також буде спрямована громадянська місія зі зміцнення молдавської кібернетичної безпеки, а також можливості протистояння дезінформації.

Необхідність зміцнення Молдови стоїть однією з обговорюваних тем з початку вторгнення РФ в Україну.

ЄС також допоміг Україні грошима РФ.

Post Views: 30

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.