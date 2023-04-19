Зрадники у поліції: п’ятеро службовців у Запорізькій області перейшли на бік Росії

П’ятьох службовців поліції в Запорізькій області зрадили українська держава. Вони прийшли на службу Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що навесні 2022 року поліцейські районних управлінь на території Запорізької області залишилися на територіях, окупованих Збройними Силами Російської Федерації.

Наголошується на факті зради поліцейської присяги, з подальшим переходом певних поліцейських на бік країни-агресора.

Троє підозрюваних вступили на службу Російської Федерації на добровільних підставах.

Серед їхніх “робітників” обов’язків є виконання вказівок окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях України. Також забезпечення Російської Федерації інформацією, що стосується даних персонального характеру їх “колег”.

Також було засуджено на 15 років позбавлення волі зрадника з Кривого Рогу.