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Четвер, 20 Квітня

Підготовка до наступу: Російські війська зміцнюються на сході України

ЗС РФ у Маріуполі переміщуються танками у напрямку Новоазовська.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Озброєні Сили Російської Федерації в Маріуполі здійснюють переміщення танків у напрямку Новоазовська. Це може свідчити про бажання російських військових зміцнити свої позиції під Вугледаром, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Петра Андрющенка.

Радник маріупольського Мера повідомив про переміщення російської важкої техніки на схід.

“Повернімося до танків, що знаходилися на вулицях Маріуполя. Ми вже фіксуємо новий рух танків Збройних Сил Російської Федерації у зворотному напрямку. Вони рухаються на схід, у напрямку Новоазовська. Це чергове зміцнення позицій російських військових, які перебувають на Вугледарському напрямі», – повідомив Петро Андрющенко.

Ймовірно, таке зміцнення позицій може означати ефективну роботу Збройних Сил України на Вугледарському напрямку.

Також можливо причиною стало створення нової ОВА в Маріуполі.

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