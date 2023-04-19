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Четвер, 20 Квітня

Інвестиції у напівпровідники: Європа готова кинути виклик Китаю

ЄС планує інвестувати гроші у виробництво напівпровідників.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Європейський Союз планує інвестувати гроші у виробництво напівпровідників. На це виділяється 47 мільярдів доларів, повідомляє “Преса України”, із посиланням на Bloomberg.

Законопроект Європейського Союзу щодо процесів виробництва всередині Союзу напівпровідників прийняв остаточну версію. Сума на виробництво виділяється у розмірі 47 мільярдів доларів.

Даний перебіг Європи знизить можливість нових збоїв у системах поставок. Це важливо на тлі того, що відносини з Китайською Народною Республікою залишаються напруженими.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки також приєдналася до питання. Вона наполягає на зниженні рівня постачання обладнання, що дозволяє передовими шляхами створювати мікросхеми Китаю. Зниження буде здійснюватись завдяки обмеженням на продаж.

Нагадаємо, Європейський парламент націлився на зміцнення відносин із Україною.

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