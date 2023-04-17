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Вівторок, 18 Квітня

Залякування та контрпротести: Китайські спецслужби розкрито в США

Китайські спецслужби відправили до США своїх співробітників і відкрили "поліцейську дільницю".
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Китайські служби спеціального призначення відправили до США своїх співробітників. Вони відкрили в Америці “поліцейську ділянку”, яка розташована в місті Нью-Йорк. Будівля використовується як база для ведення шпигунства та залякування, повідомляє “Преса України” з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки спіймало першу в американській історії закордонну “поліцейську ділянку” незаконного формування.

Підозрювані проводили свій бізнес, перебуваючи в Чайнатауні на Манхеттені. Ними займався китайський чиновник поліцейського спрямування. Зазначається, що вони підозрюються у протиправних діях, таких як контрпротести, переслідування конкретних дисидентів Китаю.

У разі підтвердження звинувачень підозрюваним загрожує п’ять років ув’язнення.

Раніше Китай також проводив санкції проти США.

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