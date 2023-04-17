Залякування та контрпротести: Китайські спецслужби розкрито в США

Китайські служби спеціального призначення відправили до США своїх співробітників. Вони відкрили в Америці “поліцейську ділянку”, яка розташована в місті Нью-Йорк. Будівля використовується як база для ведення шпигунства та залякування, повідомляє “Преса України” з посиланням на ABC News.
Повідомляється, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки спіймало першу в американській історії закордонну “поліцейську ділянку” незаконного формування.
Підозрювані проводили свій бізнес, перебуваючи в Чайнатауні на Манхеттені. Ними займався китайський чиновник поліцейського спрямування. Зазначається, що вони підозрюються у протиправних діях, таких як контрпротести, переслідування конкретних дисидентів Китаю.
У разі підтвердження звинувачень підозрюваним загрожує п’ять років ув’язнення.
Раніше Китай також проводив санкції проти США.