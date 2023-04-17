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Вівторок, 18 Квітня

Репарації для України: Європа заморозила активи РФ на мільярди доларів

Протягом кількох місяців ЄС підрахують суму конфіскованих активів РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Протягом кількох наступних місяців Європа здійснить підрахунок точної суми активів Російської Федерації, яка була заморожена. Вони можуть скласти фонд репарацій для відновлення української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Голос Америки“.

Російські валютні резерви втратили понад 600 мільярдів доларів США. Беручи за основу початок повномасштабного вторгнення в Україну, втрати становлять 300 мільярдів доларів США, заблокованих за кордоном Російської Федерації.

Також під заморожування потрапили стану деяких олігархів Російської Федерації. Проти них Захід запровадив санкційні обмеження підтримку кремлівської війни. Точні суми втрачених Росією активів наразі невідомі. Це стало мотивом для Європи зробити підрахунок.

Раніше Європейський Союз допомагав Україні за допомогою активів РФ.

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