Секретна інформація на першому місці: що робить президент США для її захисту

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наказав американським спеціальним службам. Указ передбачає вжиття заходів для захисту інформації конфіденційного типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Білого дому.

“Дії оперативного плану наших правоохоронних органів високо цінуються мною”, – повідомив президент Америки.

Також Байден звернув увагу на процес визначення достовірності секретних документів Пентагону, які були “вибігли”.

“Я дав вказівку. Нашому розвідувальному співтовариству військового формування вжити всіх можливих заходів для того, щоб витоку даних не було. Захист секретної інформації на даний момент є однією з найпріоритетніших цілей Сполучених Штатів Америки”, — заявив Байден.

Також американський лідер повідомив про продовження санкцій.