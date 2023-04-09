Врятовано від смерті: українські рятувальники вивели дітей із небезпечної зони

Українські рятувальники змогли виконати ще кілька евакуацій дітей із небезпечних зон. Дітей вдалося вивести з Авдіївки на Донеччині, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук ДСНС.

ДСНС України повідомила про нові виконані місії з евакуації дітей із небезпечної Авдіївки. Місто знаходиться під постійним обстрілом з боку Збройних Сил Російської Федерації, тому проводиться постійна евакуація.

8 квітня рятувальні загони змогли вивести з гарячої точки батьків із двома дітьми. Вік дітей становить 2 та 12 років.

“З селища міського типу Очеретине змогли доставити родину до умовно безпечної зони. Вони вже у пункті реєстрації. Далі на них чекатиме евакуаційний потяг, а потім повністю безпечні регіони України.”, — написано у повідомленні.

Нагадаємо, кілька вдалих операцій із евакуації вже є.