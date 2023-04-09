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Понеділок, 10 Квітня

Українська артилерія показала свої навички: ліквідовано новітню техніку Росії

ЗСУ продовжують ліквідувати бойові одиниці техніки РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України продовжують ліквідувати бойові одиниці техніки Російської Федерації. Артилерійський залп ліквідував рідкісну російську техніку – “Ріпешок”, станцію радіолокації, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Північ“.

“Розвідники із тридцятої окремої бригади механізованого типу змогли виявити ЛРС Російської Федерації. Як виявилося, це була станція “Ріпешок”. Розвідники поділилися координатами мети із сусідньою бригадою артилерії. Один точний постріл, зроблений з М777, ліквідував техніку Збройних Сил Російської Федерації.”, — зазначають військовослужбовці України.

Ліквідована техніка не є старим взірцем. Це нова техніка, що значно вдарить боєздатність ЗС РФ.

Також ЗСУ змогли знищити три склади РЕБ ЗС РФ.

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