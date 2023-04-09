США відправляють свіжу зброю в Україну: Patriot та Samp-T вже на підході

В українську державу найближчим часом надійде нова партія озброєння. До нього входить зенітно-ракетний комплекс Patriot, а також Samp-T, повідомляє “Преса України”.

“Зенітно-ракетні комплекси мають надійти на озброєння українським ЗС найближчим часом. Було оголошено, що українські фахівці проходитимуть підготовку протягом двох місяців.”, — заявив Юрій Ігнат.

Процес тренувань може бути пришвидшений, оскільки деякі українські військові вже проходили тренування. Для цього вони вирушали за кордон до Сполучених Штатів Америки. Там місцеві спеціалісти навчали українських військовослужбовців експлуатації їхніх зенітно-ракетних комплексів.

Patriot вже показав свою бойову ефективність на полі бою. Тому Збройні Сили України очікують на прибуття нової партії техніки США.

Нагадаємо, ЗСУ проходили тренування у американських фахівців.