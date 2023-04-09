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Понеділок, 10 Квітня

Скандал у релігійній сфері: Ватикан отримав критику від України

Ватикан отримав критику від міністра закордонних справ.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Ватикан отримав критику від міністра закордонних справ. Він прирівняв українську та російську держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Олега Ніколенка.

Міністр закордонних справ України Олег Ніколенко подякував Папі Франциску.

“Вчора, у свято Страсної п’ятниці у Римі було велике релігійне дійство. Якщо точніше, то Хресний хід. Символ перемоги сил добра над злом. Перемоги світлих сил над темними. Перемоги віри проти зневіри. Ми вдячні Папі Франциску за те, що він дбає про нашу країну та народ.”, — заявив Ніколенко.

Але, крім подяки, він розкритикував Ватикан за прирівнювання України до Російської Федерації.

“Ми розчаровані у Святому престолі. Він не взяв до уваги аргументів української сторони. Не зважили на образливість цього жесту.”

Раніше Ватикан реагував на рішення Зеленського про зустріч із Путіном.

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