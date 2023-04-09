Білі ангели рятують дітей: авдіївські поліцейські не залишать їх у зоні обстрілу

Авдіївські співробітники поліції шукають дітей. Метою розшуку є евакуація їх із небезпечної території, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук поліції Донецької області.

Авдіївські поліцейські повідомляють про те, що проводиться процес розшуку дітей для подальшої евакуації із зони обстрілу. Їх називають “Білими Ангелами”. Вони вже змогли розшукати двох дітей, і зараз проводять переговори з батьками, щоб вмовити їх про евакуацію.

Поліцейські співробітники описують процес як “квест”, початок якого це пошуки дитини.

При цьому згадуються випадки коли батьки дітей засуджували своїх сусідів. Вони просили збрехати співробітникам про те, що залишили небезпечну зону.

Крім цього, доводиться вмовляти батьків їхати разом з дітьми, адже евакуація тільки дитини не проводиться.

У “ДНР” також почалися процеси евакуації.