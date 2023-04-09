Безкоштовний проїзд для українців продовжено до травня 2023 року: хто отримає пріоритет

Громадяни української держави отримали продовження безкоштовного проїзду. Він буде актуальним для поїзда Перемишль-Ганновер, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство реінтеграції.

Міністерство реінтеграції повідомило про продовження безкоштовних проїздів поїздом Перемишль-Ганновер. Продовження буде актуальним до травня 2023 року. Проте буде градація пріоритетів для пасажирів.

Насамперед розглядатимуться ті громадяни, які отримали від Червоного Хреста браслет. Також пріоритетними стануть сім’ї з наявністю дітей, людям похилого віку, а також людям з обмеженими фізичними можливостями.

“Відправлення поїзда відбуватиметься у непарні числа. Час: 22:30. Посадкові талони не є обов’язковими. Можна мати при собі лише посвідчення громадянина української держави, паспорт. Або інший документ, що підтверджує особу.”, — йдеться у повідомленні.

Також українські біженці можуть отримати допомогу від України за кордоном. При народженні дитини.