Нова підтримка від Нідерландів: Україна отримає 180 мільйонів євро на відновлення та енергопостачання

Нідерланди нададуть українській державі нову фінансову підтримку. Розмір пакета складає 274 мільйони євро. Усі фінансові кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу та охорону здоров’я, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegraaf.nl.

Наступна гуманітарна допомога українській державі від Нідерланду становить майже 180 мільйонів євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу, відновлення української інфраструктури, енергопостачання держави, відновлення об’єктів житла українців.

Крім цього, ще 94 мільйони будуть направлені на нелетальну допомогу у зміцненні взаємин між Україною та НАТО.

Також одним із пунктів підтримки стала культура українського народу. На її захист було виділено фінансові кошти.

Українська держава також отримала підтримку від Естонії на 4 мільйони євро.