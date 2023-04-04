Актуально
Підписатися
Вівторок, 4 Квітня

Нова підтримка від Нідерландів: Україна отримає 180 мільйонів євро на відновлення та енергопостачання

Нідерланди нададуть Україні нову фінансову підтримку.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Нідерланди нададуть українській державі нову фінансову підтримку. Розмір пакета складає 274 мільйони євро. Усі фінансові кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу та охорону здоров’я, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegraaf.nl.

Наступна гуманітарна допомога українській державі від Нідерланду становить майже 180 мільйонів євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу, відновлення української інфраструктури, енергопостачання держави, відновлення об’єктів житла українців.

Крім цього, ще 94 мільйони будуть направлені на нелетальну допомогу у зміцненні взаємин між Україною та НАТО.

Також одним із пунктів підтримки стала культура українського народу. На її захист було виділено фінансові кошти.

Українська держава також отримала підтримку від Естонії на 4 мільйони євро.

Post Views: 7

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.