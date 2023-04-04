Криптовалюта Dogecoin стає новим логотипом Twitter: що це означає для інвесторів

Відбулися зміни у символіці компанії Twitter. Логотип змінено на собачку. Зміни можна побачити через перегляд сторінки сайту, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Компанія twitter змінила свій логотип із синьої пташки на собачку, яка є символом криптовалюти Dogecoin. Цілком можливо, що однією з причин цієї зміни був план підвищення вартості криптовалюти. Невдовзі після зміни логотипу її вартість зросла на 30%. Також популярність набув тег Doge.

Ілон Маск, який є власником twitter, прокоментував зміни логотипу просто. Він змінив символіку соціальної мережі за порадою свого знайомого. Цю пораду він отримав, коли тільки думав про придбання товару подібного типу.

Нідерланд також відчував нову модель підписки на Твіттер.