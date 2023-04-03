Смерть колаборанта у Санкт-Петербурзі: початок краху прокремлівської пропаганди

Можливо настав один із переломних моментів у російсько-українській війні. Смерть у Санкт-Петербурзі, загинув колаборант та пропагандист Владлен Татарський, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Загиблий пропагандист був власником одного з найпопулярніших серед російського населення каналу в месенджері телеграм. Він дозволяв собі виставляти на показ критику командування армії Російської Федерації.

“Внаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі загинув Максим Фомін. Трагедія сталася в одному з ресторанів, пов’язаних з ім’ям Євгена Пригожина.”, — повідомляється у виданні Bloomberg.

Крім загиблого, інші пропагандисти, які мали прокремлівську позицію, так само почали концентрувати увагу публіки на невдачі Російської Федерації.

Це може бути пов’язане із набором сил Україною для контрнаступу.

Можливо, мотив такий самий як у випадку з Бабченком.