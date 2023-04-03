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Понеділок, 3 Квітня

Генштаб ЗСУ: Російські військовослужбовці в Криму зазнають масової пропаганди контрактної служби

Спроби поповнення втрат на полі бою торкаються Криму.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Спроби поповнення втрат на полі бою торкаються тимчасово окупованого Криму. Військових, які проходять термінову службу в армії, закликають перейти на контрактну основу, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Генштаб Збройних Сил України повідомив про ситуацію у Криму. Збройні Сили Російської Федерації продовжують зазнавати втрат на полі бою. Через це доводиться постійно заповнювати особовий склад.

“Для поповнення втрат у військових частинах РФ, які знаходяться на тимчасово окупованій території Криму, активно проводять роз’яснювальні роботи. Вони належать до військових-строковиків.”, — повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб повідомляє про те, що представники РФ говорять молодим бійцям про “необхідність” підписання контракту, та участь у бойових діях проти української держави.

Жителі Криму можуть стати мобілізованими як громадяни Москви та Санкт-Петербурга.

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