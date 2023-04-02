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Понеділок, 3 Квітня

Чеський Міністр закордонних справ заявляє: Рада безпеки ООН потребує реформи

МЗС Чехії виступило за реформування Ради безпеки ООН.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чеське Міністерство закордонних справ виступило за реформування Ради безпеки ООН, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Яна Липовського.

“Я згоден із лідером української держави Володимиром Зеленським. Потреба реформування Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй є. Останній доказ — факт того, що миротворчий інститут перейшов під контроль держави, яка порушує Статут ООН. Держави, яка несе справжню загрозу безпеці миру загалом. Несе своєю поведінкою, варварською поведінкою», – повідомив чеський Міністр закордонних справ.

Ян Липовський упевнений у тому, що реформування Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй необхідне, і має відбутися якнайшвидше, з огляду на нинішню світову ситуацію.

Також було повідомлено про хакерську атаку на МЗС Чехії.

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