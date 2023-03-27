600 млн доларів щомісячної виручки: експорт металургійних товарів через зерновий коридор

Через вплив повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію української держави металургійна галузь впала в кризовий стан. Проте, експерти підтверджують, що вийти з нього можна за умови відкриття портів для налагодження експортних процесів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Forbes.

Металургійна галузь має всі можливості для швидкого відновлення своєї продуктивності та ефективності. Однак, для цього потрібне налагодження та відновлення експортних можливостей. Для цього пропонується додати металургійні товари до спеціального списку експорту. Список товарів, що планується переправляти через зерновий коридор.

За умови успішного завершення налагодження процесів експорту металургійних продуктів, прибуток помітно зросте. Щомісяця економіка країни отримуватиме від товарів виторг розмірів у 600 000 000 доларів.

Економіка України також планує покращуватися завдяки експорту електрики.