Зеленський показав рішучість України у війні з Росією: понад 1 100 бойовиків ЗС РФ ліквідовано

Чинний президент України доповів про втрати ЗС РФ. Він заявляє, що Російська Федерація зазнає колосальних втрат на Бахмутському напрямку, повідомляє “Преса України” з посиланням на відео звернення Зеленського.

Володимир Зеленський у відеозверненні до українців повідомив про втрати з боку Росії. Президент заявив, що Збройні Сили Російської Федерації втратили на Бахмутському напрямку більше 1 100 бойовиків. Це число було взято з 6 березня. Наголошується, що зараховані втрати мають безповоротний характер.

Також лідер України додав кількість втрат у зв’язку із госпіталізацією бійців ЗС РФ. Воно становить понад 1500 одиниць особового складу російської армії.

Крім цього ЗСУ завдали ударів по десятках одиниць техніки противника. І понад десять складів із бойовими припасами вдалося спалити.

До цього на Бахмутському напрямку ЗС РФ отримали 12 атак від ЗСУ.