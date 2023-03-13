Партизани не сплять: вибух на залізниці у Херсонській області

Залізниця в Херсонській області зазнала атаки. Партизани змогли непомітно проникнути на територію та підірвати об’єкт, повідомляє “Преса України”, із посиланням на сайт Нацопору.

Партизани на тимчасово окупованих українських теренах продовжують боротися. Вони не припиняють заважати Збройним силам Російської Федерації.

“Атеш”, один із херсонських партизанських рухів, організувало деверсію на залізничних коліях. Партизани проникли на територію та підірвали об’єкт.

Вони виклали у мережу відео матеріал, що показує спрацьовування вибухівки.

Вибух був ініційований приблизно на заході сонця.

“Атеш” та інші партизанські підрозділи активно продовжують працювати, щоб бути ефективними у війні проти ЗС РФ. Задля цього вони змінюються загонами, щоб забезпечити цілодобову активність.

Партизани не припиняють своєї роботи. Раніше вони порушили залізничну транспортну систему.