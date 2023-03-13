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Понеділок, 13 Березня

“Краща у світі армія”: Кухар Путіна заявив про плани з дачі ідеології “Вагнеру”

Кухар Путіна зробив анонс щодо свого угруповання.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Кухар Путіна зробив анонс щодо свого угруповання. Автор ПВК “Вагнер” повідомив про початок вербування нових найманців. А також він сказав, що “Вагнер” стане “армією з ідеологією”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Канали, пов’язані з приватною військовою компанією Пригожина, почали публікувати інтерв’ю з ним. Кухар Путіна під час відповідей на запитання заявив, що захоплення Бахмута стане початком “перезавантаження” ПВК. Малося на увазі, що в Російській Федерації почнуться нові процеси вербування найманців.

Крім цього Пригожин заявив, що його приватна військова компанія є “найкращою у світі армією”. А також додав, що хоче дати своїй армії ідеологію. Як заявив творець ПВК, “боротьба за справедливість” стане новим кредо для “перевантажених” Вагнеровців.

Нові методи вербування в Вагнер вже активні.

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