КНДР продовжує провокації: запуск ракети у відповідь на навчання США та Південної Кореї

Північна Корея ініціювала запуск ракети на знак протесту. Ця акція протесту викликана навчаннями Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї, повідомляє “Преса України” з посиланням на Yonhap.

Зі східного узбережжя КНДР із підводного човна запустили ракету на знак протесту. JCS повідомили, що посилять моніторинг для того, щоб бути готовими до можливих нових активних дій з боку північного сусіда.

Спільне вчення між Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки спричинило запуск бойового запасу. Для Північної Кореї цей союз украй не бажаний. Так як політика КНДР виставляє США та Південну Корею найлютішими ворогами держави. Тому їхній союз міг викликати таку яскраву реакцію у бойовиків та влади Корейської Національної Демократичної Республіки.

Північна Корея продовжує загрожувати США випуском своїх ракет.