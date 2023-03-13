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Понеділок, 13 Березня

Громадянська інфраструктура постраждала: обстановка в Донецькій області та Херсоні

Херсон почув звуки вибухів. Про це заявили місцеві мешканці.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Херсон почув звуки вибухів. Про це заявили місцеві жителі, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал “СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ“.

Херсонські громадяни почули звуки вибухів Вони сталися у час, коли повітряна тривога не сповістила українців про небезпеку.

Офіційної інформації на даний момент немає. Можливо, Збройні Сили Російської Федерації почали використовувати нове озброєння, яке поки що не фіксується. Або здійснила запуск із нового напряму.

Також Донецька область постраждала від атак ЗС РФ. Внаслідок обстрілів загинуло двоє мешканців української області. Також російські солдати поранили цією атакою як мінімум ще трьох громадян Донецької області.

Крім цього, постраждала громадянська інфраструктура.

Збройні Сили Російської Федерації так само провели 20 атак Маріуполя.

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