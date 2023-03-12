Втеча зрадників: Донецькі та Луганські виїзди переповнені колаборантами

Колаборанти з Донбасу розпочали масові пагони. 11 березня 2023 року виїзди з Луганської та Донецької областей потопають у пробках, повідомляє “Преса України”.

Станом на 11 березня 2023 року Донецькі та Луганські виїзди зазнають колосального навантаження. Спостерігаються великі черги на виїзд у бік Російської Федерації. Підозрюється, що причина цього — втечі колаборантів, які надавали добровільну співпрацю Збройним Силам Російської Федерації.

Секретар РНБО впевнений, що зрадники та колаборанти чогось побоюються, і тому прагнуть якнайшвидше покинути тимчасово окуповані території України. Данилов упевнений, що вони бояться “спеки”, яка незабаром настане в цих областях. Можливо, секретар РНБО натякає на підготовку до методичного звільнення окупованих українських областей.

Втікачі ймовірно бояться, що СБУ їх зловить, як раніше знаходили колаборанток із Луганська.