У Збройних сил Російської Федерації з’явилися нові бойові цілі. Вони орієнтувалися на українські поля. Мотив атак – голод та знищення головної ланки в українській економіці, повідомляє “Преса України” з посиланням на The New York Times.

HALO Trust повідомили, що вибухові механізми і речовини, що залишилися від ЗС РФ, цілком здатні забруднити цілу Великобританію.

Найзамінованішою областю України на момент 11 березня 2023 року є Херсонська область, яка була практично повністю замінована після часткового звільнення від Збройних Сил Російської Федерації.

Українські фермери наполягають на тому, що ці забруднення можуть зруйнувати аграрну економіку української держави.

Крім цього, російські солдати продовжують атакувати область. Так як у них після тимчасової окупації з’явилися координати важливих економічних точок — артилерійські атаки стали більш зосередженими.

Крім обстрілів українських полів, так само відбуваються ДТП, які позбавляють українців зерна.