Несподівана знахідка чоловіка на городі призвела до жахливої травми 9-річної дитини

Чоловік з Лимана знайшов снаряд касетного типу, що не спрацював. Він приніс знахідку додому, після чого здетонував, поранивши дитину, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Сергія Шайхета.

Начальник обласної поліції опублікував пост у телеграмі про подію з касетним снарядом. Нерозірваний бойовий запас було знайдено чоловіком на городі, після цього громадянин приніс його у двір і залишив там без нагляду, поки сам пішов займатися своїми справами.

У дворі водночас був хлопчик віком 9 років. Він катався на самокаті. Снаряд спрацював і поранив хлопчика. Дитина зараз госпіталізована з осколковими пораненнями. Медики виконують свою роботу.

Начальник обласної поліції нагадує, що слід бути обережнішим. У всіх місцях, де були активні бої, можна знайти багато небезпечних знахідок. При їх виявленні слід залишатися на безпечній відстані та повідомити про них правоохоронні органи.

До таких зон України входить і Сумська область, по якій вели активні обстріли.