ЗС РФ вербують нових бійців прямо на окупованій території України

У Луганській області проводитиметься відбір поранених для повернення на фронт. Збройні Сили Російської Федерації відновлюють сили за допомогою медичної комісії у готелі “Донбас”, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук генштабу ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що в Луганській області ЗС РФ проводять відбір. Російські військові перевіряють придатність поранених бійців Російської Федерації для подальшого їхнього повернення на поле бою.

Мається на увазі, що це спроби з боку військового начальства оперативно відновити підрозділи, які порушили Збройні Сили України. Так само це може бути знаком нестачі добровольців серед усіх джерел РФ.

Армію Росії стає все важче підтримувати та поповнювати ряди.

Також триває набір у територіальну оборону Білорусі.