Україна знайшла вихід із енергетичної кризи: надлишок електрики експортуватимуть до ЄС

Українська держава вигадала спосіб вивести користь зі стану електричної інфраструктури. Україна виробляє більше енергії, ніж споживає, і чиновники вирішили не обмежувати виробництво, а експортувати до Європейського Союзу, повідомляє “Преса України”.

Періодами Україна починає виробляти надмірну електрику, що змусило “Укренерго” обмежувати виробіток. Однак Володимир Омельченко заявив, що цей крок з боку “Укренерго” має оплачуватись виробничою компенсацією.

Він наголосив, що потрібно дивитися у бік експорту надлишків електричної енергії, завдяки відновлюваним джерелам, до Європи. Таким чином Україна зможе зменшувати свої борги, особливо із “зеленою” генерацією, які на момент кінця 2022 року становили 18 мільярдів гривень. Чиновник припустив, що вирішення завдання з експортом потрібно переглянути всю роботу енергетичного ринку України.

Раніше енергії втратили окуповані території України.