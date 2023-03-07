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Середа, 8 Березня

Порушника закону в Одеській області: затримано заступника голови ОВА

На Одещині розпочалися слідчі процеси проти Ткачука.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

На Одещині розпочалися слідчі процеси. 6 березня було затримано Ігоря Ткачука, заступника голови Одеської Обласної Військової Адміністрації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал голови Одеської ОВА.

Службі безпеки України вдалося затримати заступника голови Одеської ОВА. Наразі вже ініційовано слідчі дії у бік затриманого чиновника. Деталі на даний момент не уточнюються, Максим Марченко обіцяє про їхнє пізнє доведення.

Марченко також не уточнив, що саме порушив заступник ОВА, однак можна припустити, що це пов’язано з некоректним виконанням своїх службових обов’язків. Це ймовірно тому, що глава ОВА наголосив, що СБУ продовжить полювання на чиновників, які не розуміють які обов’язки вони мають виконувати. Окремо Марченко зауважив те, що це стосується воєнного часу.

Раніше було затримано агента Російської Федерації в Краматорську.

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