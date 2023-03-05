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Неділя, 5 Березня

Україна виходить із зими з профіцитом потужності: провал планів ЗС РФ

Україна порушила плани ЗС РФ щодо газо та електропоставок.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Плани Російської Федерації впали. Україна виходить із профіцитом потужності незважаючи на всі спроби ЗС РФ заморозити українців, повідомляє “Преса України” з посиланням на міністра енергетики.

Герман Галущенко нагадав українцям про плани Збройних Сил Російської Федерації щодо зими 2023 року. Під час зим 2022 – 2023 років російські військові сподівалися на заморозку українців шляхом знищення теплопостачання, а також енергопостачання громадян. Проте плани ЗС РФ зазнали поразки.

Із зими 2023 року Україна виходить із газовими та вугільними запасами, а також досвідом виживання в екстремальних ситуаціях, та підтримкою коаліції країн-партнерів України.

Проте міністр енергетики не заперечує вплив ЗС РФ на енергетику України.

Свою роль в енергетичній інфраструктурі та її відновленні відіграли сонячні панелі від Франції.

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