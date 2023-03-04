Новини ядерної безпеки: МАГАТЕ замінює експертів на українські АЕС

На території трьох українських АЕС відбулася заміна експертів МАГАТЕ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Енергоатому“.

Експерти МАГАТЕ замінили колег на території трьох українських атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької, а також Південноукраїнської.

Експерти МАГАТЕ мають підтримувати атомну безпеку, спостерігаючи за підтриманням усіх необхідних умов, зокрема під час активного воєнного стану в українській державі.

Присутність експертів дозволяє вести постійне спостереження і у разі загрози ядерної безпеки швидкого реагування та ліквідації проблеми. Крім цього МАГАТЕ досліджують та аналізують вплив з боку Російської Федерації на інфраструктуру енергетичного типу. Для подальшого розповсюдження інформації на весь світ.

МАГАТЕ продовжують активно розширювати свою присутність в Україні.