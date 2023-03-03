США продовжують боротьбу: обмеження на компанії нафтохімічного типу з Ірану та Китаю

Компанії іранського та китайського походження потрапили під санкції. Сполучені Штати Америки обмежили можливості іранських компаній нафтохімічного типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

До списку компаній, які піддаються санкційним обмеженням, потрапили: іранська нафтохімічна компанія Бушерська, Shiraz Petrochemical, яка також є іранською нафтохімічною, китайська судноплавна компанія, Global Marine Ship Management родом з Китайської Народної Республіки.

Також до списку обмежень потрапили два нафтохімічні танкери, а також суховантажі, які пливуть під в’єтнамським, китайським, панамським прапорами, прапором Сан-Томе, Прінсіпі, Гренадін, Тувалу, Сент-Вінсента і Того.

Крім цього, санкції торкнулися безліч російських компаній.