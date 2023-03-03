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П’ятниця, 3 Березня

Польша нацеливается на укрепление армии: танки К-2 начнут производиться на польских заводах

Польща анонсувала виробництво танків моделі К-2.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Польська держава зробила анонс. Він стосується початку виробництва Польщею танків південнокорейської моделі К-2, повідомляє “Преса України” з посиланням на PAP.

Місцем монтажу та виробництва танків моделі К-2 стане польський автомобільний завод у Познані. Для Познані це поява нових робочих місць, а також збереження вже існуючих старих робочих місць. Йдеться про місця, створені на WZM.

Польща може виробляти К-2 завдяки договору з Південною Кореєю, який вони підписали 2022 року. Цей договір передбачає передачу машин, а також технологію, за якою вони збираються. У тому числі унікальні технології моделі, як гідропневматичні шасі.

Також контракт передбачає бойові припаси для танкових одиниць.

Також Польща використовує свої танкові полігони для тренувань ЗСУ.

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