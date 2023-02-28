Вибухи та вогонь: нафтобаза в Туапсі перетворилася на пекло

В інтернеті з’явилися фотографії наслідків пожежі, яка виникла на території нафтобази в Туапсі. Пожежа сталася вночі 28 лютого, а цивільні скаржаться на звуки, схожі на вибухи, повідомляє “Преса України”.

Приблизно о другій ночі жителі Туапсе почули звуки пострілів, і в той же час сталася пожежа на місцевій нафтобазі. Звуки йшли з напряму нафтової бази.

Російські ЗМІ заявляють, що заявляють про наявність БПЛА в районі місця пожежі, а міністерство оборони РФ каже, що літальних апаратів було кілька.

Як повідомляється, розливів нафти та пошкоджень резервуарів для корисних копалин не зафіксовано.

Інформація з приводу безпілотного літального апарату не підтверджена, тож ймовірно вибух став наслідком недбалості працівників нафтобази.

У Росії спалахнула нафтобаза, а в Херсоні спалахнула будівля Червоного Хреста.