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Середа, 1 Березня

Українці в Ізраїлі можуть не турбуватися про свої візи: продовження на два місяці

Ізраїль продовжив візи для українських біженців
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Візи для громадян України продовжено. Ізраїль продовжив можливість перебування на своїй території українським біженцям ще на два місяці, повідомляє “Преса України” з посиланням на Управління з питань населення, а також імміграції Ізраїлю.

Майкл Малькіалі вніс поновлення до структури політики перебування українських біженців на території Ізраїлю.

Усі українці, які перебувають в Ізраїлі на законних підставах, отримають автоматичне оновлення віз. Оновлення полягає у продовженні терміну дії на період до 30 квітня 2023 року.

Якщо український мігрант перебуває у державі понад 90 днів, роботодавці можуть не побоюватися отримати штраф.

Мотиватором цього кроку, ймовірно, є продовження активних бойових дій в Україні, які не дозволяють українським біженцям повернутись додому.

Можливо, через ситуацію на фронті так само буде переглянуто безвізовий режим у США.

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