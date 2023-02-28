Ханно Певкур: бойові запаси Росії перевершують виробництво ЄС

Естонія звернулася до Європейського Союзу із проханням. Вони закликають Європу прискорити закупівлю бойових припасів для ЗС України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Міністр оборони Естонії звернувся до зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу. Він просить прискорити закупівлю бойових запасів для Збройних Сил України. Ханно Певкур також посилався на те, що європейська промисловість військового плану недостатньо ефективна для повноцінного постачання України боєприпасами. Як у миттєвій, так і в довгостроковій перспективі. За підрахунками Ханно Певкура, щоденна витрата бойових запасів з боку Збройних Сил Російської Федерації дорівнює щомісячному виробництву в Європейському Союзі.

Також міністр оборони підкреслив, що для закупівлі достатньо лише держави-члена, яка діятиме від імені блоку.

Естонія до того ж активно підтримувала членство України в Альянсі НАТО.