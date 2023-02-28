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Середа, 1 Березня

Чому Олександр Гвоздик не зміг нокаутувати свого суперника? Розповів сам боксер

Олександр Гвоздик пояснив, чому він не зміг нокаутувати Обандо.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Український боксер Олександр Гвоздик розповів, чому не зміг нокаутувати свого суперника. Бій проти мексиканця затягнувся, повідомляє “Преса України”.

Мексиканець Хосе Обандо зміг вистояти у бою проти Олександра Гвоздика вісім раундів та не був нокаутований. Гвоздик є колишнім чемпіоном світу у дивізіоні напівважкого класу, тому глядачі не могли зрозуміти, як це сталося.

Колишній чемпіон прокоментував ситуацію та розповів причину ситуації на рингу.

Гвоздик сказав, що після першого свого удару помітив тремтіння в ногах суперника, і вирішив, що для більш тривалого бою потрібно битися м’якше.

В останньому восьмому раунді Гвоздик збирається нокаутувати суперника, однак це не вдалося. Колишній чемпіон описав це як включення “режиму виживання”, і не висловив жаль з приводу підсумку бою.

Раніше Олександр Гвоздик захистив свій титул чемпіона світу.

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