Активні бойові дії продовжуються: прогноз на найближчі три місяці

Наступні події всіх напрямах ведення війни з Збройними Силами Російської Федерації стануть вирішальними. Активні бойові дії продовжуватимуться протягом трьох наступних календарних місяців, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Голос Америки“.

Керівник Головного управління розвідки України Буданов повідомив, що наступні три місяці для українських військових будуть дуже насиченими. Він повідомив про те, що активні дії продовжуватимуться, продовжуватимуться спроби атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації, та спроби контратаки з боку ЗС України.

Буданов наголосив, що це стосується не лише територій Луганської та Донецької областей України, а всіх напрямків, на яких ведеться війна з російськими збройними силами.

Російська Федерація вже давно веде активні дії щонайменше на п’яти напрямках.